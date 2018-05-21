В ЛНР сообщили о гибели украинских силовиков при минировании «серой зоны»

Во время минирования территории в «серой зоне» в Донбассе погибли два украинских силовика, еще четверо получили ранения, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«При установке минных заграждений в так называемой «серой зоне» в районе населенного пункта Новоалександровка (находится под контролем Киева) погибли двое военнослужащих 14-й бригады ВСУ», – передает его слова РИА «Новости».

Еще четыре силовика, по данным ЛНР, получили ранения различной степени тяжести.

В начале мая в Донбассе на взрывном устройстве подорвались три украинских силовика, один погиб, еще двое получили ранения.

Отметим, что украинские силовики также предприняли ряд атак на позиции ополчения ДНР под Горловкой.