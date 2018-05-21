После двух лет переговоров Бразилия допустила российскую пшеницу на свой рынок

Секретариат по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства животноводства и снабжения Бразилии изменил свои требования для поставки пшеницы из России. Теперь российская пшеница сможет выйти на рынок Бразилии.

Переговоры о поставке российской пшеницы велись более двух лет. Препятствием для допуска были семена сорных растений, которые попадаются в партиях нашей пшеницы и являются для Бразилии карантинными. Однако в итоге карантинные фитосанитарные требования были снижены. Бразилия внесла изменения в нормативную инструкцию в апреле, сообщает «Интерфакс».

«Новая инструкция допускает наличие семян сорных растений в случае, если партия зерна следует на переработку на предприятиях, зарегистрированных в Национальной организации по фитосанитарной защите (ONPF) Бразилии, которые располагают соответствующим оборудованием и процедурами для хранения и лишения возможности к воспроизводству данной продукции и отходов от ее переработки», – говорится в сообщении.

Эксперты предполагают, что Бразилии придется закупить около 7 млн тонн пшеницы в связи со снижением за год собственного урожая с 6,7 млн тонн до 4,3 млн тонн.

Напомним, что в конце 2017 года Бразилия разрешила импорт российской пшеницы лишь при соблюдении Россией ряда процедур. Ранее импорт пшеницы в Бразилию из РФ был полностью запрещен.