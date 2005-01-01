В казанском оргкомитете ЧМ-2018 открестились от пошлой матрешки

Представитель оргкомитета «Россия 2018» из Казани прокомментировала газете ВЗГЛЯД скандальную матрешку со свистком, заявив, что на ней нет официальной символики ЧМ-2018, поэтому вопроса об изъятии сувенирной продукции не стоит.

«Это не официальный сувенир, на нем нет логотипа ЧМ-2018, поэтому вопроса об изъятии продукции не стоит. Такую продукцию мы не заказывали. Если граждане по каким-то причинам обратятся в органы с требованием изъять матрешек, вопрос об изъятии нужно будет обсуждать с полицией», – заявила газете ВЗГЛЯД представитель казанской АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Нина Нарыкова.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Казани появились тематические матрешки, расписанная специально к чемпионату мира-2018. Они свистят в красный свисток и держат мяч.

ЧМ по футболу 2018 еще не начался, а интернет похоже уже выбрал неформальный символ этого праздника спорта... и это совсем не официальный Волк Забивака, а Матрешка со свистком в устах pic.twitter.com/M2z0MlX4Vg — Swiss Vatnik (@GodSaveSwiss) 20 мая 2018 г.

Матрешки вызвали неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей, поскольку некоторым из них свисток напомнил фаллос.

Сувенирная продукция очень быстро преобрела популярность, по словам туристов, спрос на нее (как и цена) очень быстро выросли:

Владислав Юсупов:



"Звоню другу в Казань.

- Слушай, купи мне матрешку «со свистком». Буду проезжать - заберу.

- Угу, купи! Много вас таких. Матрешка уже 3.000 стоит и не достанешь! Купи..." — Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 21 мая 2018 г.

Блогеры всячески обыгрывают идею матрешки, считая, что сувенир стал неофициальный символом мундиаля.