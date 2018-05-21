В аварии вертолета в Хабаровском крае погиб генерал-полковник ФСБ

Один из бывших начальников управления ФСБ был на борту вертолета, совершившего жесткую посадку в Хабаровском крае в ночь на понедельник, сообщили в администрации Тугуро-Чумиканского района.

«Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании «Сибур». Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника», – передает «Интерфакс» сообщение администрации.

Тем временем руководитель отдела ГО и ЧС администрации Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края Олег Волгин сообщил, что вертолетом, совершившим жесткую посадку в Хабаровском крае, управлял предприниматель из Амурской области, который, скорее всего, летел на рыбалку или охоту.

Ранее сообщалось, что под Хабаровском, в районе слияния рек Шекли и Уда, совершил аварийную посадку частный вертолет «Газель 342», на борту которого находились три человека.

Во время жесткой посадки вертолет загорелся, люди успели эвакуироваться, но один из них умер от сердечного приступа на пути к охотничьему домику.

«Это частный вертолет, за штурвалом находился его владелец, предприниматель из Амурской области. Как мне известно, полет не был зарегистрирован, конечный пункт, куда они летели, – это глухая, даже, я бы сказал, первобытная тайга. Могу предположить, что летели на рыбалку или охоту. По моей информации, но это предварительно, у пассажира вертолета травма позвоночника, у того, кто был за штурвалом, что-то с глазом. Но это предварительные сведения», – передает РИА «Новости» слова Волгина.

Он отметил, что после жесткой посадки находившиеся в вертолете связались с директором одной из организаций Хабаровского края, а он уже сообщил о случившемся в полицию.

Утром в понедельник частный Ми-2 вылетел из поселка Чумикан Тугуро-Чумиканского района к месту аварии и доставил пострадавших в поселок городского типа Экимчан Амурской области.

В Амурской областной клинической больнице рассказали, что одного из пострадавших доставят в лечебное учреждение Благовещенска. «За пострадавшим при жесткой посадке вылетел борт, информации о состоянии человека нет», – заявили в медучреждении.