В США пума растерзала велосипедиста

Неподалеку от Сиэтла в США на двоих велосипедистов напала пума, которая растерзала и затащила в свое логово одного из них и серьезно ранила второго, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В больницу был доставлен 31-летний мужчина. Травмы его не называются, но известно, что в медучреждение он попал в тяжелом состоянии. Позже врачи стали оценивать его состояние как удовлетворительное, сообщает USA Today.

Мужчина позвонил в субботу в 911 около 11.00 (21.00 мск). Он прокричал: «Вы меня слышите? Помогите!» - после чего звонок прервался.

Полицейские установили место нахождения звонившего. Выяснилось, что на него и еще одного мужчину напала пума. Второго велосипедиста пума утащила в лес, в свое логово. Позже его нашли мертвым. Животное стояло над ним. Полицейские застрелили пуму.