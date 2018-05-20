ЕС и Иран назначили ответственных за развитие торговли нефтью

Евросоюз и Иран договорились о создании совместной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами торговли нефти, заявил еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете, находящийся с визитом в Тегеране.

Он уточнил, что первая встреча рабочей группы по вопросам нефтяной торговли «проходит уже сегодня», передает ТАСС.

«Мы намерены поддержать Иран в сфере нефтяной торговли», – подчеркнул еврокомиссар по энергетике.

По словам Каньете, созданная структура поможет реализовать «фундаментальный элемент сделки», сделав так, чтобы «население Ирана получало выгоды от ядерного соглашения».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини объявила, что Евросоюз и Иран решили активизировать экономическое сотрудничество. В тот же день стало известно, что ЕС решил заменить доллар на евро в расчетах с Ираном за нефть.