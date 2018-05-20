Симоньян удивилась реакции Запада на преследование журналистов на Украине

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала удивительной реакцию Запада на арест руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Она отметила, что реакция Европы и вообще Запада на ситуацию с арестом Вышинского «удивительна», передает РИА «Новости».

Главный редактор МИА «Россия сегодня» подчеркнула, что «то, что он [Вышинский] работал в СМИ, которое позволяло себе точку зрения, сколько-нибудь отличную от точки зрения киевской власти, теперь называется государственной изменой».

«Мы видели, что по этому поводу сказал госдеп. В целом госдеп сказал: «Русская пропаганда нехороша, задерживать не надо, но русская пропаганда нехороша», – возмутилась Симоньян в программе «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Она также рассказала, что на вопрос о том, почему телекомпания Би-би-си ничего не рассказала об аресте Вышинского, «которому 15 лет светит», был получен ответ, что сообщение прошло «русском и украинском сайтах». «То есть Би-би-си, британская компания, считает, что эта новость недостойна того, чтобы быть рассказанной всему миру», – подчеркнула главный редактор МИА «Россия сегодня».

«Это же, my friends, тот самый Запад, который все эти годы нас учил, … что мы должны уважать свободу слова, что журналист (...) обязан узнавать все констатировав зрения, (...) задавать критические вопросы своей власти», – отметила Симоньян, заключив, что «Европа отказывается от тех действительно прекрасных ценностей, которым она нас учила».

Накануне «Репортеры без границ» выдвинули требования к Украине из-за ареста Вышинского. Ранее Human Rights Watch выразила обеспокоенность по поводу ареста главного редактора РИА «Новости Украина».

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, Вышинскому «пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности».

Москва потребовала незамедлительно освободить Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.