«Репортеры без границ» выдвинули требования к Украине из-за ареста Вышинского

Организация «Репортеры без границ» отреагировала на арест главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Глава офиса организации в Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир заявил, что «обвинение в государственной измене и предварительное заключение – чрезвычайно серьезные меры», передает РИА «Новости».

По его словам, Киев должен либо объяснить, в чем именно заключается госизмена Вышинского, либо немедленно отпустить главреда РИА «Новости Украина».

При этом Бир сказал, что нельзя «игнорировать разрушительное действие пропаганды на Украине», но противостоять этой «пропаганде» необходимо, соблюдая украинские законы и международное право.