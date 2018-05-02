Украина запретила въезд неугодным журналистам из ЕС

Украинские пограничники запретили въезд в страну журналистам из России, Чехии и Италии, сочтя их «пророссийски настроенными лицам», сообщает госпогранслужба Украины.

«1 мая государственная пограничная служба не допустила въезда на Украину пророссийски настроенных лиц – граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись на Украину «освещать» события 2 мая в Одессе», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным госпогранслужбы, граждане Италии и Чехии были не пропущены через госграницу в аэропорту «Борисполь» «на основании информации, поступившей от других правоохранительных органов» - они якобы «неправдоподобно» освещали события на Украине.

Так, итальянский гражданин «под видом фотографа» был на территории Донбасса и выступал на телевидении «Оплот TV».

«В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на Востоке Украины», – утверждает госпогранслужба.

Гражданин Чехии, заявляет ведомство, - это журналист политического издания, который «искажал» события на Украине.

Гражданина России не пропустили на Украину по результатам беседы – он прибыл с двумя детьми «как представитель фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издательства».

Все трое улетели из страны обратными рейсами.

О задержании итальянского журналиста накануне сообщалось – речь идет о Джорджио Бьянки, который в 2015 году ездил в Донбасс и сделал там серию снимков, а также работал над документальным фильмом.