В НАТО испугались роста потенциала российского флота

Страны Североатлантического альянса и в первую очередь США обеспокоены ростом потенциала Северного и Черноморского флота России, заявил военно-политический источник в Брюсселе.

«Первый обеспечивает доступ России в северную часть Атлантического региона, второй – в Средиземноморье», – передает его слова РИА «Новости».

Отметим, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у российских границ. В частности, в среду стало известно, что в Черное море вошла группа боевых кораблей НАТО.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что мог бы противопоставить российский флот американским ВМС.