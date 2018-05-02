Россия призвала ООН выработать механизм противодействия фейковым новостям

Самостоятельные усилия государств по борьбе с «фейковыми новостями» вряд ли окажутся эффективными, Москва призывает все страны мира на уровне ООН выработать механизм противодействия «фейкам», заявил представитель МИД России Максим Буякевич.

Буякевич подчеркнул, что «риски, связанные с этим явлением, лишь усугубляются на фоне глобальной политической турбулентности и возвращения ряда государств к практике информационного противоборства по лекалам холодной войны», передает ТАСС.

По его словам, в текущей ситуации очевидным становится то, что серьезный вызов исходит ни столько от «фейковых новостей» как таковых, сколько от «стремления некоторых государств использовать их в угоду политической конъюнктуре в качестве предлога для усиления контроля над национальным информационным пространством и легализации цензуры».

«Как показывает практика, существует реальная опасность того, что в запале этой борьбы международное право и общепринятые демократические и гуманистические принципы отойдут на второй план, уступив место тоталитарным методам подавления инакомыслия, зачистке информационного пространства от неугодных СМИ», – отметил начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД России.

Напомним, независимый общественный мониторинг центра «Безопасность 2.0» по итогам 2017 года отметил масштабное использование фейковых страниц для обострения дискуссий о России в соцсетях, а также рост интереса к покупке-продаже оружия и наркотиков на черном виртуальном рынке.