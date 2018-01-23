Эксперты рассказали о деятельности «темного интернета» в России

Независимый общественный мониторинг центра «Безопасность 2.0» по итогам 2017 года отметил масштабное использование фейковых страниц для обострения дискуссий о России в соцсетях, а также рост интереса к покупке-продаже оружия и наркотиков на черном виртуальном рынке.

«Мониторинговый центр «Безопасность 2.0» фиксирует массовое использование злоумышленниками страниц несуществующих граждан (так называемые боты и (или) фейки) для обострения политических и общественных дискуссий, в том числе и на страницах реальных лидеров общественного мнения, с помощью открытых оскорблений, угроз и иных манипуляций в сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram», – передает РИА «Новости» сообщение исследователей.

Уточняется, что радикализация общественных дискуссий в информационном поле в особенности касается тем, связанных «с отстаиванием государственных интересов России».

По словам общественников, необходимо развивать механизмы контроля в так называемой сети Dark Net («темного интернета»).

«Эксперты центра сообщают о росте популярности сделок с покупкой-продажей оружия и наркотических средств в соответствующем сегменте, на черном виртуальном рынке также предлагаются хакерские услуги и иные противоправные формы активности. Особенной популярностью Dark Net пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области», – говорится в исследовании.

Кроме того, эксперты зафиксировали факты покупки оружия или наркотиков при помощи анонимных мессенджеров и отметили факты вербовки радикальными группировками своих сторонников в Сети.

«Одним из самых сложных для общественного наблюдения и нейтрализации трендов остается проблема вербовки экстремистов в местах лишения свободы как в реальном, так и в виртуальном пространстве . Мониторинговый центр выявил наиболее активные сообщества с подобной тематикой в следующих регионах: Магаданская область, республика Мордовия и Карелия, Хабаровский край», – заявили общественники.

Напомним, самым опасным человеком в интернете специалисты в области киберугроз компании McAfee назвали поп-панк певицу из Канады Аврил Лавин.