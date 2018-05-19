Опубликовано видео испытаний украинского ракетного комплекса «Скиф»

Украина завершила испытания модернизированного противотанкового ракетного комплекса «Скиф», сообщает конструкторское бюро «Луч».

Финальный этап проводился на одном из полигонов в Черниговской области, уточняет КБ на своей странице в Facebook.

Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет комплекса «Скиф». Оружие, как сообщается, успешно поразило цели.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что украинский модифицированный противотанковый ракетный комплекс «Скиф» успешно испытан. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что ПТРК «Скиф» может уничтожить любую бронетехнику в мире.

Украина много раз хвасталась новыми образцами вооружений, «превосходящими российские аналоги», однако при ближайшем рассмотрении зачастую они не выдерживали критики. Так, в апреле на видео с демонстрацией новейшей украинской бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-84 «Атлет» заметили танк, который оказался «жутким мутантом».

Также в России критиковали планы Украины «возродить» советские зенитно-ракетные комплексы, называя это очередной попыткой Киева обойтись советским наследием, выдав модернизацию за «новое» вооружение.