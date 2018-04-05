На Украине заметили танк-мутант

На видео с демонстрацией новейшей украинской бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-84 «Атлет» заметили танк, который оказался «жутким мутантом», сообщают СМИ.

«С непонятной целью харьковчане скрестили корпус тяжелой боевой машины пехоты, БМТ-72, с башней от Т-72-120», – отмечает «Вестник Мордовии», имея в виду танк, засветившийся на видео с БРЭМ.

Издание указывает, что по сравнению с обычным Т-72 ходовая часть этого танка удлинена на один каток – для увеличения внутреннего объема, который использовался для размещения десанта из пяти человек.

Отмечается, что Т-72-120 создавался под стандарты НАТО, на который установили 120-мм гладкоствольную пушку. Также в задней части башни располагалась ниша, где был смонтирован автомат заряжания на 22 выстрела. Танк, несмотря на широкую рекламу на международных выставках, так никто и не купил, пишет портал.

Этот танк, как отмечает издание, собрали из «двух бронетанковых покойников». Причем корпус и башня машины, засветившейся на видео, вместе работать не могут, утверждает портал – из-за большой ниши при развороте ствола орудия вперед люки десанта оказываются перекрыты.

Предполагается, что это «слепленный на скорую руку макет», который создан с целью простого участия в показе БРЭМ-84 «Атлет».

Накануне президент Украины Петр Порошенко объявил о начале серийного БРЭМ «Атлет». Украинский лидер заявил, что «Атлеты» имеют «значительный экспортный потенциал».