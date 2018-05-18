Украинские СМИ узнали о проигрыше Киевом Москве суда ВТО

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил иск Москвы к Киеву, признав нарушения Украины в части антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония.

«Текст данного решения уже подготовлен. Ожидается, что о нем будет объявлено в ближайшее время», – сообщает «Европейская правда».

Источники в украинском правительстве сообщили, что ВТО уже направила украинской стороне предварительный текст решения, но до официальной публикации сторонам запрещено комментировать дело.

«ВТО требует убрать нарушения. Это значит, что мы должны провести новое антидемпинговое расследование, причем на время его проведения не останавливая действие защитных пошлин», – рассказал собеседник.

В 2014 году Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония из России. Москва решила, что это не соответствует правилам ВТО, и в 2015 году подала иск к Киеву.