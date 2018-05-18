Товарооборот между Россией и ЕС за 2017 год вырос более чем на 20%

Товарооборот между Россией и Европейским союзом вернулся на траекторию роста, увеличившись в 2017 году более чем на 20%, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Несмотря на непростую ситуацию в Европе, торгово-экономическое сотрудничество между Россией и ЕС вернулось на траекторию роста», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью министра Russian Business Guide – Italian-Russian Chamber of Commerce.

«По итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на 20%. Хотя для достижения докризисных показателей предстоит еще немало потрудиться», – сказал он.

Лавров также сообщил, что закон «о противодействии противникам Америки посредством санкций» призван продвинуть любой ценой коммерческие интересы США, в том числе в Европе, а расплачиваться за последствия подобных шагов вынужден европейский бизнес.

По словам Лаврова, «основные усилия по раскручиванию антироссийской санкционной спирали в сфере экономики предпринимают именно американцы», а платить за такие действия «вынужден европейский бизнес».

США, вводя санкции против ряда стран, продвигают лишь собственные коммерческие интересы, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Он отметил, что экономическое сотрудничество политизируется, все шире применяются элементы недобросовестной конкуренции.

Лавров отметил, что в деловых кругах Европы все чаще звучит недовольство такой ситуацией.

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях со стороны России против США и поддержавших антироссийские санкции стран.