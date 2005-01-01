Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях против США

Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях со стороны России против США и поддержавших антироссийские санкции стран.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры в отношении России, предпринятые США и другими странами, передает ТАСС.

Ко второму чтению из текста документа исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 до 6. Компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества.

Напомним, законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. рублей.