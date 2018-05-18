Ради критики Трампа американские СМИ вступились за криминальный синдикат

Ряд американских СМИ обвинили президента США Дональда Трампа в оскорблении незарегистрированных мигрантов, хотя тот назвал «животными» конкретно членов криминального синдиката MS-13, пересекающих границу США.

В среду состоялся круглый стол на тему предоставления властями Калифорнии убежища мигрантам. Когда речь зашла о MS-13 Трамп назвал членов группировки «животными», передает ТАСС.

При этом либеральные СМИ – CNN, CBS, New York Times и другие – обвинили Трампа в том, что он оскорбил незарегистрированных мигрантов.

В ответ Трамп подтвердил, что речь шла именно об MS-13, причем еще раз назвал их «животными, которые прибывают в страну», и заявил, что будет называть их так и впредь.

Президент США призвал ужесточить иммиграционное законодательство.

При этом правительство Мексики заявило США протест в связи с высказываниями Трампа, передает РИА «Новости».