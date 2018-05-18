Асад поблагодарил ВКС России

Президент Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил российских военных.

Асад признал, что восстановить стабильность в Сирии будет трудно, так как некоторые государства не хотят этого допустить, сообщается на сайте Кремля.

«Однако мы вместе с Вами и другими партнерами и друзьями будем и дальше твёрдо двигаться вперед», – сказал президент Сирии.

Он поблагодарил Путина и «российские Вооруженные Силы, в особенности Воздушно-космические силы». Асад подчеркнул, что российские военные «сыграли очень важную роль в том, что касается борьбы с терроризмом».