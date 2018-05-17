В Москве появилась уникальная достопримечательность

В московском парке «Зарядье» прошла церемония торжественного открытия нового павильона «Ледяная пещера».

«Сегодня мы представляем еще одно удивительное место в парке «Зарядье» – «Ледяную пещеру», – цитирует ТАСС главу столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Как подчеркнул автор инсталляции, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Пономарев, у «Ледяной пещеры» нет аналогов в мире.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что посетителям не следует прикасаться к конструкции, поскольку она является живым организмом, и любое вмешательство будет мешать его развитию.

«Пещера представляет собой художественную инсталляцию, где лед является материалом. Теперь мы можем говорить о завершении всей концепции парка, у нас представлены все места, ландшафты и климатические зоны России», – сказал Кузнецов.

Павильон включает в себя ледяной лабиринт, холл с баром и гардеробной, а также масштабной подземной зоны с холодильными установками.

Строительство павильона начали в апреле 2017 года. Конструкция с колоннами, лабиринтами и арками площадью 350 квадратных метров состоит из изогнутых металлических труб общей длиной 15 километров. Температура в пещере варьируется от минус пяти до минус восьми градусов Цельсия, а внутри нее циркулирует около восьми тонн охлаждающей жидкости.

Напомним, природно-ландшафтный парк «Зарядье» открылся в сентябре 2017 года на месте снесенной гостиницы «Россия». В нем воссозданы все характерные для России природные зоны – лес, степь, заливные луга и северный ландшафт.