Нацгвардия Украины вооружилась американскими противотанковыми гранатометами

Национальная гвардия Украины получила на вооружение первые 500 американских 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 , заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.

Он сообщил, что гранатометы произведены компанией AirTronic, они «являются эффективным средством для поражения огневых средств и бронированных целей противника». Гранатомет имеет прицельную дальность стрельбы 800 метров, живучесть ствола – 1 тыс. выстрелов, написал он в Facebook.

«На военных учениях бойцы НГУ (нацгвардии Украины) высоко оценили эффективность нового комплекса», – заявил Аваков, отметив, что «новое мощное современное оружие встало на защиту Украины».

Отметим, что противотанковые гранатометы RSRL-1 нельзя назвать полностью американскими. В качестве основы для проекта инженеры из компании AirTronic USA взяли старый советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, который появился еще в начале 1960-х годов, и с тех пор остается на вооружении многих армий мира. С тех пор произведено более 9 млн таких гранатометов.

В январе постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что AirTronic с апреля 2017 года направляет Киеву ручные гранатометы, в том числе TOW, которые попали в руки боевиков «Азова».

30 апреля стало известно, что Украина получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Киев назвал их «долгожданным оружием».

Однако в начале мая стало известно, что вооруженные силы Украины не могут использовать американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения в Донбассе – на их использование в районе конфликта наложен запрет.