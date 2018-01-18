Американское оружие попало в руки украинских неонацистов в Донбассе

Украинский батальон «Азов» получил американские противотанковые комплексы ТOW, сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании в Вене.

Как заявил Лукашевич со ссылкой на НПО «Атлантический совет», «на вооружении радикального добровольческого батальона «Азов» находится купленное у американской кампании вооружение». Он отметил, что AirTronic (США) с апреля направляет Киеву ручные гранатометы, передает ТАСС.

Лукашевич сообщил, что с начала 2018 года «на границах отдельных районов Донецкой и Луганской областей» не менее трех раз замечали тяжелые американские беспилотники Global Hawk, один раз был замечен самолета-шпион Р-8А.

По словам Лукашевича, все это – «внешняя подпитка гражданской войны на Украине спонсорами майданного госпереворота, которая выражается как политическими заявлениями, так и предоставлением военно-технической помощи и разведданных».

Он напомнил о разрешении США поставлять на Украину крупнокалиберные снайперские винтовки, а также о сообщениях по поводу планов США поставить Киеву ПТРК Javelin.

Лукашевич подчеркнул, что государства, которые вооружают Украину, подталкивают ее «к возобновлению масштабного кровопролития в Донбассе», а значит, сами «становятся соучастниками военных преступлений киевского режима».

Он подчеркнул, что украинские силовики не выполняют взятые на себя обязательства, нарушают «новогоднее перемирие». Постпред России напомнил, что «есть жертвы и разрушения». Лукашевич указал, что украинская сторона в отличие от ДНР и ЛНР так и не обнародовала «приказы не открывать огонь», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что лишь «прямой диалог» Киева с Донецком и Луганском, а также реализация минских соглашений приведут к урегулированию конфликта в Донбассе. Лукашевич раскритиковал принятый Верховной радой законопроект о «реинтеграции», который «перечеркивает минские договоренности» и фактически «дает президенту Украины право на возобновление масштабных военных действий без санкции парламента».

Лукашевич отметил, что за время «новогоднего перемирия» большинство (70%) случаев ограничения свободы передвижения наблюдателей ОБСЕ совершалось украинскими силовиками. Он указал на неприемлемость подтасовок мониторинговой миссией данных по ограничениям передвижений наблюдателей, «чтобы подыграть одной из сторон конфликта, делить их на «активные» и «пассивные».