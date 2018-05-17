Морпехи США получили новый «монструозный» вертолет

Корпус морской пехоты США получил первый военно-транспортный вертолет CH-53K King Stallion.

После долгого ожидания и неудачных разработок Корпус морской пехоты США получил свой первый тяжелый вертолет CH-53K King Stallion, пишет The Drive. В среду вертолет, который журналисты назвали «монструозным», прибыл на станцию морской пехоты в городе Нью-Ривер в Северной Каролине.

Тестировать новый вертолет будет отряд морпехов HMH-366. Отмечается, что этому подразделению потребуется около четырех лет, чтобы перейти от старых вертолетов CH-53E Super Stallion к новым CH-53K King Stallion. Морпехи надеются полностью отказаться от «супержеребцов» к 2030 году в соответствии с планом авиационной безопасности.

Видео с приземлением вертолета появилось в Twitter.

Here she is. She? What gender are big ol’ whirlybirds? pic.twitter.com/A4iWK5uHPL — Dan Parsons (@SharkParsons) 16 мая 2018 г.

Корпус морской пехоты рассчитывает приобрести еще 200 вертолетов CH-53K King Stallion на замену устаревшим CH-53E Super Stallions.

Дальность полета King Stallion составляет около 840 километров. Экипаж вертолета включает пять человек: два пилота, а также стрелков левого и правого бортов и хвостового отделения. Транспортный вертолет сможет перевозить до 55 бойцов. Общая стоимость программы создания и производства King Stallion оценивается в 23 млрд долларов.

Компания Sikorsky Aircraft, подразделение United Technologies Corp, получила контракт на разработку большегрузного вертолета для Корпуса морской пехоты США еще в 2006 году. Величина контракта составила 3 млрд долларов. Соглашение предполагало производство 156 вертолетов CH-53K для замены аналогичного числа вертолетов CH-53E Super Stallions, которые используются для транспортировки личного состава и снаряжения.