В Роснефти назвали бредом сообщение Reuters о споре компании с Китаем

Разговоры о том, что какая-то «дочка» НК «Роснефть» выражала какую-то обеспокоенность негативной реакцией Китая на разработку месторождения в Южно-Китайском море – это полный бред, заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на «осведомленные источники» сообщило: в компании Rosneft Vietnam, которая работает на вьетнамском шельфе Южно-Китайского моря, опасаются негативной реакции Пекина. Речь идет о начатых во вторник работах на месторождении Lan Do («Красная орхидея»). Месторождение находится в исключительной экономической зоне Вьетнама. Но, отмечает Reuters, власти Китая относят его к той зоне, на которую претендует КНР. Месторождение, с точки зрения Пекина, на 85 миль заступает вглубь китайской акватории, сообщает агентство.

Позже официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что ни одна компания не имеет права заниматься разработкой ресурсов в акватории, контролируемой Китаем. По сообщению ТАСС, именно так представитель МИДа прокомментировал начало работ Rosneft Vietnam.

«Никакой «спорной ситуации» нет. Разговоры о том, что какая-то «дочка» Роснефти выражала какую-то обеспокоенность, – это полный бред», – подчеркнул директор департамента информации и рекламы Роснефти Михаил Леонтьев. «Агентство Reuters просто устроило провокацию, придумало информационный повод для того, чтобы спровоцировать реакцию на очевидно всем известные обстоятельства», – уверен собеседник.

«Хочу заметить, что эта платформа там стоит уже 16 лет (а в море платформа вещь, в общем, заметная). Работы там, кроме нас, вели BP, индийская компания ONGC, теперь мы – и ни у кого это не вызывало никаких вопросов», – отмечает Леонтьев. «И надо было нашим «партнерам» из Reuters... Слово «партнер» воспринимается как ругательство хуже матерного в данном контексте. Надо было нашим «партнерам» придумать, как бы обратить внимание на это обстоятельство, не имея к тому никаких поводов».

Роснефть действует в рамках всех необходимых норм: в рамках лицензионного соглашения, в рамках законодательства Вьетнама о недропользовании и всех международных норм. На этом хайп заканчивается», – подчеркнул Леонтьев. Китай же просто не мог не отреагировать на «вброс» Reuters, по мнению собеседника.