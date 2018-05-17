Роснефть обеспокоилась реакцией Китая на бурение вьетнамского шельфа

Структура Роснефти Rosneft Vietnam B.V. обеспокоена возможной негативной реакцией Китая на начало работ на шельфе Вьетнама, сообщают западные СМИ.

Как передает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Роснефть 15 мая приступила к бурению скважины на месторождении Lan Do, расположенной на территории в Южно-Китайском море, которую Китай считает своей, передает «Коммерсант».

По данным агентства, Lan Do на 85 километров заступает внутрь демаркационной зоны. Начальные геологические запасы месторождения Lan Do составляют 23 млрд кубометров газа.

В марте испанская Repsol была вынуждена отказаться от аналогичного проекта по бурению нефтяной скважины на шельфе Вьетнама из-за претензий Китая и теперь требует компенсацию от Вьетнама.