Протестующие в Ереване послушались Пашиняна

После того, как премьер-министр Армении Никола Пашинян призвал прекратить акции гражданского неповиновения, протестующие разошлись.

Волна протестов в Армении началась 13 апреля, когда на пост премьер-министра был назначен экс-президент Серж Саргасян. Массовые протесты закончились лишь тогда, когда Саргасян подал в отставку и на пост премьера назначили лидера оппозиции Пашиняна.

Однако затем волнения получили новый виток. Протестующие решили добиться отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна и генерального прокурора Армении Артура Давтян. О нелегитимном статусе Маргаряна высказывался и сам Пашинян.

Как сторонники, так и противники мэра собрались у здания мэрии Еревана. 17 мая днем к протестующим обратился новый премьер-министр, передает РИА «Новости».

Пашинян призвал прекратить акции неповиновения, высказав надежду на то, что собравшиеся не станут руководствоваться логикой саботажа.

«Если в стране есть власти, пользующиеся общественным доверием, то проведение подобных акций гражданского неповиновения нелогично. Я призываю прекратить все акции гражданского неповиновения, забастовки, открыть все дороги», – сказал Пашинян в своем видеообращении в соцсетях.

Отдельно премьер-министр отметил, что готов решать вопросы, которые связаны в том числе и с отставкой мэра Еревана. Пашинян предложил недовольным сформулировать проблему и делегацией прийти в министерство территориального управления или правительства. После заявления премьер-министра протестующие покинули территорию рядом с мэрией. Также был разблокирован один из проспектов, который контролировали сторонники вооруженной группы, захватившей здание патрульно-постовой службы в 2016 году.

Напомним, что премьер-министр в Армении – это высшая руководящая должность в стране. После назначения Пашинян выступил с рядом политических заявлений, которые коснулись взаимоотношений с Россией и другими странами.