ООН предсказала России к середине века резкое сокращение населения

К середине 21 века население России уменьшится до 132,7 млн человек, а число жителей крупнейших российских городов – Москвы и Санкт-Петербурга – незначительно вырастет, считают в Организации Объединенных Наций.

Согласно докладу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), к 2050 году численность населения российских городов вырастет на 3 млн и достигнет 110,6 млн человек. Доля городского населения в стране достигнет 74,4%.

Число жителей сел к тому же году сократится до 22,1 млн с 36,8 млн человек. В департаменте делают вывод о том, что население сельской местности в России неуклонно снижается из-за урбанизации. Так, в 1950 году население сельской местности РСФСР составляло 57,5 млн человек.

Население Москвы и Петербурга возрастет до 12,8 млн и 5,6 млн человек к 2035 году соответственно.

Bloomberg ранее писал, что для России демография является экзистенциальной проблемой, именно снижение численности населения окажет значительное влияние на ВВП страны и станет препятствием для достижения экономических целей.

7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что может спасти экономику России в связи с нехваткой рабочей силы.