На Крымском мосту зафиксировали первые нарушения скоростного режима

Сотрудники крымской ГАИ зафиксировали первые факты нарушения скоростного режима несколькими участниками движения на мосту через Керченский пролив, сообщила начальник отдела информации и общественных связей республиканского ГУ МВД Ольга Кондрашова.

«Сегодня в УГИБДД МВД по Республике Крым от очевидцев поступили видеоматериалы о факте нарушения установленного на мостовом переходе скоростного режима несколькими участниками движения», – цитирует Корндрашову РИА «Новости».

Представитель МВД отметила, что «видеоматериалы были зарегистрированы в установленном законом порядке и переданы в отделение ГИБДД управления МВД России по городу Керчь для принятия по ним решения в рамках действующего законодательства».

Ранее в пресс-службе заказчика строительства моста – ФКУ Упрдор «Тамань» –сообщили, что группа мотоциклистов нарушила правила дорожного движения, остановившись на арке Крымского моста.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. За первый час работы по Крымскому мосту в среду проехали более 1 тыс. машин и мотоциклов.