В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

Гидрометцентр объявил на четверг, 17 мая, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы с сильным ветром.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с порывами при грозе до 12-17 метров в секунду.