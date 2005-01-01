Президент Грузии заявил о готовности к встрече с Путиным

Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я готов к встрече с президентом России», – сказал Маргвелашвили на встрече со студентами, сообщила телекомпания «Рустави-2».

Он отметил, что последние опросы показывают, что в Грузии народ поддерживает диалог с Россией.

Георгий Маргвелашвили подчеркнул: он рассчитывает, что в случае встречи президент России будет говорить с ним «исходя из интересов народов», также, как с грузинским лидером говорят руководители Германии, Франции или Польши, а не из «державных интересов».

«Мы предлагаем рациональный диалог, сядем, поговорим», – сказал он.

После войны 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

В среду в Москву направились из Тбилиси три депутата оппозиционного «Альянса патриотов».