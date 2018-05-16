Рынок акций показал снижение

Рынок акций в начале торгов снижался на 0,1-0,3% по индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск среды снизился на 0,3% и составил 2331 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% и соствил 1177 пунктов, передает РИА «Новости».

