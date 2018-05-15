В «Бессмертном полку» в Москве заметили трех разыскиваемых на Украине «беркутовцев»

На шествии «Бессмертный полк Украины» в Москве 9 мая были замечены три экс-сотрудника киевского подразделения «Беркут», которых разыскивают за якобы совершение убийств на Майдане, сообщили украинские СМИ.

Экс-сотрудников Беркута заметили на видео: речь идет об Алексее Цвигуне, Петре Псареве и Евгении Плуте. Все они служили в роте Дмитрия Садовника, который также уехал с Украины в Россию, передает УНИАН.

Утверждается, что Псарев бежал нелегальными путями в феврале 2015 года, Плут официально выехал в декабре 2014 года, а Цвигун – в апреле 2014 года.

Все трое находятся в списке 23 экс-сотрудников киевского «Беркута», подозреваемых в расстрелах на Майдане. Пятеро из этого числа на скамье подсудимых, остальные в розыске.

Напомним, в Киеве пытаются обвинить в расстрелах десятках людей на Майдане сотрудников «Беркута», которые были зимой 2013-2014 годов подконтрольны Виктору Януковичу. Однако последние данные показывают, что на деле расстрелы производили организованные группы снайперов, среди которых были, в частности, грузинские наемники.