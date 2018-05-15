На Украине собрались запретить пальмовое масло

Верховная рада одобрила проект закона, запрещающий использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов.

За принятие законопроекта проголосовали 233 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Использование пальмового масла в производстве молока и традиционных молочных продуктов этим документом запрещается, передает УНИАН.

Также предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях – за производство и реализацию продукции с содержанием пальмового масла будет накладываться штраф от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное нарушение в течение года штраф возрастает – от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В пояснительной записке отмечается, что пальмовое масло и его жирные кислоты могут повысить уровень холестерина в крови и провоцировать развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний сердца, ожирения. Однако, говорится в документе, пальмовое масло широко применяется в Украине при производстве пищевых продуктов, в том числе в молочной продукции и кондитерских изделиях.

Глава российского Минсельхоза Александр Ткачев в декабре прошлого года заявлял, что вопрос о маркировке молочных продуктов с содержанием пальмового масла в России может быть решен к середине 2018 года.

В 2016 году в России собирались вводить акцизы на пальмовое масло, однако от этой идеи отказались. В частности, ФАС России предупредила о негативных последствиях от введения акциза на пальмовое масло – возможный рост цен, сокращение объемов производства и закрытие ряда предприятий.