ФАС пригрозила увеличить штрафы за накручивание цен на бензин в Крыму

ФАС кратно увеличит штрафы крымским компаниям, если они продолжат накручивать цены на бензин в республике, заявил руководитель антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

«Сейчас они (крупнейшие нефтетрейдеры Крыма, – прим. ВЗГЛЯД) заплатят 120 млн штрафа, но если они думают, что заплатят штраф и будут дальше грабить население, то так не получится. Будет еще один штраф, просто он будет в квадрате. Сейчас 120 млн, будет 1 млрд», – цитирует Артемьева РИА «Новости».

Глава ФАС пообещал, что руководимое им ведомство будет поступать так «до той поры, пока они не придут в нормальное состояние вразумления».

Напомним, в апреле ФАС возбудила дело против 10 крымских компаний, обеспечивающих полуостров нефтепродуктами в розницу. В феврале президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране есть все возможности для того, чтобы снизилась цена на бензин.

В ноябре 2017 года начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин заявил, что рост цен на бензин вызвали спекуляции на рынке. В 2016 году крымское управление ФАС оштрафовало пять крупнейших нефтетрейдеров Крыма на общую сумму в 129 млн рублей за картельный сговор, приведший к подорожанию горючего на автозаправках.