Названа причина отказа от создания гражданского скоростного вертолета

Глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что перспективный скоростной вертолет (ПСВ) оказался слишком дорогим для коммерческого использования.

«ПСВ изначально позиционировался холдингом как перспективный скоростной коммерческий вертолет. В основе лежала гипотеза, что скорость будет важна для коммерческих эксплуатантов. По прошествии какого-то времени, еще до моего прихода в руководство холдинга было принято решение совета директоров о том, чтобы эту работу приостановить по причине того, что цена скорости оказалась слишком высокой для будущих потребителей», – сказал Богинский, передает ТАСС.

По его словам, решение о приостановке гражданского направления проекта ПСВ приняли в 2015 году. Все наработки, профинансированные Минпромторгом, были внедрены в вариант ПСВ для Минобороны.

Вместе с тем, компания создала летающую лабораторию на базе вертолета Ми-24, которая используется для отработки гипотез конструкторов по добавлению вертолету дополнительной скорости.



«Эта работа не завершилась ничем. Была сделана летающая лаборатория с новым типом лопастей, которая показывает, на мой взгляд, скажем так, неплохие результаты. Соответственно, это стало предтечей работы с Минобороны, с которым был заключен контракт на поиск тех или иных решений. Научно-технический задел, который был получен в результате гражданской работы, конечно, мы используем в направлении работы с Минобороны», – добавил Богинский.

В марте глава «Вертолетов России» заявлял, что концепция скоростного вертолета для Минобороны будет представлена до ноября этого года. Также сообщалось, что опытный образец российского перспективного скоростного боевого вертолета, разрабатываемого «Вертолетами России» в интересах Минобороны, совершит первый полет в 2019 году.