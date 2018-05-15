Совбез рассказал о возросшей активности сатанистов в России

Вовлечение российской молодежи в сатанинские культы и деструктивные секты необходимо жестко пресекать, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Следует жестко пресекать попытки вовлечения несовершеннолетних, в том числе фанатских групп, в незаконные публичные мероприятия, а также деструктивные организации, включая религиозные организации, тоталитарные секты, исповедующие идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма», – передает РИА «Новости» слова Патрушева на выездном совещании в Приволжском округе.

Он подчеркнул также, что актуальными остаются вопросы обеспечения медиабезопасности молодежи, особенно в части воздействия «распространяемой в интернете криминальной психологии», культа насилия, а также иных откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей атрибутики.



«Требуется отладить систему сбора и обмена информацией между органами профилактики о фактах вовлечения детей в деятельность групп антиобщественной направленности, а также о вновь возникающих угрозах их безопасности», – заявил Патрушев.



По его словам, особое внимание следует уделять созданию площадок для реализации потенциала несовершеннолетних, молодежных спортивных центров и мест интеллектуального досуга.



Кроме того, Патрушев заявил, что иностранные спецслужбы и курируемые ими оппозиционные структуры подпитывают экстремистские течения среди российской молодежи.



«К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде относятся... деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур», – сказал Патрушев.



По его словам, эта деятельность направлена на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций, размывание традиционных культурных и духовных ценностей, чему способствуют также низкий уровень образования, сложности с трудоустройством, социальное неравенство и отсутствие доступного культурного досуга.