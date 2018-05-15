Рубль снизился к доллару и евро

Рубль в начале дня снизился на семь копеек к доллару и на девять копеек к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 мск вторника вырос на семь копеек и составил 61,92 рубля, курс евро вырос на девять копеек и составил 73,87 рубля, передает РИА «Новости».

Июльский фьючерс на нефть Brent снизился до 78,19 доллара за баррель.

