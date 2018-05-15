Москвичам пообещали сильные ливни с середины дня

Во второй половине дня 15 мая в Москве начнутся ливни и грозы, которые продлятся до вечера, сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во второй половине дня прольются интенсивные ливни, грозы. Период ненастья примерно с 14.00 до 22.00», – сообщил Тишковец.

Он добавил, что 15 мая в столице может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, передает РИА «Новости».

«В Москве это до 10-12 миллиметров осадков, или одно ведро на каждый квадратный метр улиц», – сказал специалист.