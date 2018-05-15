Полпред президента в Госдуме объяснил цель закона о контрсанкциях

Цель законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» – дать адекватный ответ инициаторам санкций, но не во вред гражданам России, заявил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

«Задача – не просто, как принято говорить, «выстрелить», а в кого попадем, пусть даже в самих себя. Смысл наших контрмер не в том, чтобы «пошуметь», нам необходимо дать такой ответ, который был бы не только адекватным, но и, как минимум, не принес нам вреда», – передает ТАСС слова Минха, прокомментировавшего резонансный документ, вынесенный во вторник на первое чтение в Госдуме.

Он отметил также, что законопроект после заявленных депутатами направлений доработки ко второму, основному, чтению стал более гибким.

«Законопроект – это не та материя, которая описывается параметрами «твердый – мягкий». Думаю, проект как инструмент стал более гибким. Но, повторюсь, пока, до начала его реализации, просто сложно оценивать степень его «мягкости или жесткости», – сказал Минх, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения о том, что документ может стать более «мягким» после исключения ко второму чтению конкретизации сфер воздействия.



По его словам, администрация президента России поддерживает внесенный законопроект с учетом планируемого исключения из него ко второму чтению конкретизации по сферам воздействия.

«Положительно. Наши экспертные оценки были такими же, как и у ряда других участников дискуссии, – излишняя конкретизация в тексте закона, касающаяся каких-то направлений, каких-то сфер, каких-то видов продукции, – наверное, это не совсем верно. Это ставит нас в жесткие рамки, которые ограничивают «свободу маневра» в конкретных ситуациях», – сказал Минх, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к данной резонансной инициативе, вынесенной во вторник на первое чтение в Госдуме.

Он рассказал также, что администрация президента России, скорее всего, поддержит рассматриваемый Госдумой законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций против России на российской территории.

«Вероятность поддержки со стороны администрации очень высока. Кроме того, основные идеи данной инициативы не остались без внимания наших экспертов», – сказал Минх, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее в понедельник на рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Также законопроект предусматривает штрафы до 600 тыс. рублей.