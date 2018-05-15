Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-депутата Рады

Бывший депутат Верховной рады Андрей Артеменко заявил, что его вызвали для дачи показаний перед большим жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы.

По словам Артеменко, на заседании его могут спросить о его «плане» по нормализации отношений между Россией и Украиной, который экс-депутат Рады в 2017 году обсуждал с Майклом Флинном, занимавшим в тот момент должность помощника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

По данным New York Times, предложения Артеменко в начале прошлого года были переданы в офис Флинна юристом главы Белого дома Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером.

Артеменко уточнил, что слушание назначено на пятницу.

Отметим, по словам Артеменко, идея проведения на Украине референдума о статусе Крыма принадлежала юристу Трампа Майклу Коэну. Сам Коэн опроверг заявления о том, что передал Флинну план нормализации отношений между Россией и Украиной.

Напомним, в мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства предложившего план снятия с России санкций депутата Рады. Позднее Артеменко запретили въезд на территорию Украины.