ХАМАС призвал палестинцев к новой интифаде

Замглавы движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что гибель палестинцев в понедельник – это «сионистское преступление», и призвал к новой интифаде (палестинскому восстанию).

«Естественным ответом на убийство мирных демонстрантов станет арабская и мусульманская интифада», – приводит его слова «Интерфакс».

В понедельник в секторе Газа в результате столкновений погибли более 50 палестинцев, еще более 2,4 тыс. человек пострадали. Ожесточенные столкновения на границе сектора Газа начались на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.