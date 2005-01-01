Стало известно о задержаниях и допросах россиян в британских аэропортах

Посольство России в Лондоне сообщило, что сотрудники пограничной службы МВД Великобритании начали безо всякой мотивации задерживать и допрашивать россиян, прибывающих в Соединенное Королевство на законных основаниях.

«В посольство России в Лондоне стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан, прибывающих сюда на законных основаниях, то есть при наличии британской визы», – говорится на сайте посольства России.

Диппредставительство отмечает, что в случае возникновения аналогичных проблем в аэропортах россиянам необходимо сообщить об этом в посольство по электронной почте «на основе конфиденциальности».

Посольство отмечает, что это нужно для учета и предотвращения «возможного дискриминационного подхода» Лондона к российским гражданам, которые прибывают в Великобританию.

Отметим, что в понедельник Лондон снова отказал в получении визы Виктории Скрипаль, родственнице Сергея и Юлии Скрипаль, пострадавших от отравления в Солсбери, в связи с несоответствием заявления «требованиям иммиграционного посещения».

Отношения между Россией и Великобританией обострились после того, как в Солсбери отравили Скрипалей. Лондон бездоказательно обвинил в этом Москву, Россия последовательно все обвинения отвергает.