В Санкт-Петербурге до смерти избили украинца

В Петербурге шестеро мужчин забили насмерть 32-летнего гражданина Украины. Одного из преступников успели задержать, пятеро находятся в розыске.

13 мая вечером в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что за торговым центром «Румба» в лужи крови лежит человек, сообщает Фонтанка.ру.

Конфликт произошел примерно в половине шестого на улице Васи Алексеева. По словам знакомой погибшего, между мужчинами завязался спор, в результате которого сразу шестеро набросились на украинца, избивая его руками и ногами. После полученных травм мужчина скончался на месте.

Один из преступников не успел скрыться и был задержан полицией недалеко от торгового центра. Нападавшим оказался 39-летний ранее не судимый житель Белоруссии. В настоящий момент продолжаются поиски оставшихся пятерых участников инцидента, скрывшихся с места преступления. Возбуждено уголовное дело.