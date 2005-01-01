Кобзон объяснил отказ участвовать в открытии Крымского моста

Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что его не будет на открытии Крымского моста. Певец раскритиковал условия и маршрут, предложенные организаторами.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что 15 мая его не будет на открытии Крымского моста, пишет «360».

Певец признался, что хотел бы быть в Крыму, но такой возможности нет. Виной всему неудобный маршрут, который предложили организаторы. По тем же причинам отказались ехать Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов, уточнил Кобзон.

«Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет... Пускай молодежь едет открывать Крымский мост», - заявил Кобзон.

Сообщается, что 15 мая в Керчи пройдет торжественное открытие Крымского моста. На центральной улице города уже начали монтировать сцену и экраны для концерта, посвященного этому событию.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено досрочно – 16 мая. Во вторник, 15 мая, президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии Крымского моста.

Напомним, что строители рассказали, в каком месте Крымского моста можно загадать желание.