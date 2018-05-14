Строители сказали, в каком месте Крымского моста можно загадать желание

Информационный центр «Крымский мост» в соцсетях опубликовал десять советов туристам, которые собираются отправиться на полуостров по переправе через Керченский пролив.

Советы размещены в официальном сообществе моста в Facebook.

В числе рекомендаций, которые дают туристам – «посидеть на дорожку» на скамье «Крымский мост», расположенной на смотровой площадке с видом на стройку века на Таманском берегу, передает ТАСС. Такая же скамейка есть и в Керчи. Отдыхающим советуют сделать селфи с памятником поэту Михаилу Лермонтову, который написал, что Тамань – «самый скверный городишко». «Местные решили, что поэт переборщил, но памятник его все равно поставили», – отмечено в сообщении.

Другая рекомендация – «загадать желание, проезжая под сводами арки. Например, задержаться в Крыму на полтора года или прокатиться по мосту обратно уже на поезде». В числе советов есть и предложение «запастись креветками для кота Мостика». Животное стало символом моста, и от его имени в соцсетях строители ведут блог.

Также туристам рекомендуется изучить дельфинов, скачать хит «стройки века» «Я забиваю сваю», подняться на легендарную гору Митридат в Керчи, заглянуть на рыбный рынок города, чтобы купить местный деликатес и подмигнуть керченским грифонам.

Последний совет, который дает инфоцентр – «запастись терпением», так «новые дороги в Крыму еще строятся, а желающих отправиться в путешествие на полуостров по мосту может быть очень много».

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено досрочно – 16 мая. Во вторник, 15 мая, президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии Крымского моста.