В МВД опровергли участие сына главы Чуваши в драке

Сын главы Чувашии Михаила Игнатьева – Иван – сообщил в полицию о драке в Чебоксарах и пытался разнять трех участников конфликта, сообщил замглавы ГУ МВД по Чувашии Леонид Вакс, слова которого приводит пресс-служба республиканской администрации.

«В ходе доследственной проверки предварительно установлено, что Иван Игнатьев в конфликте участия не принимал, телесные повреждения ему и с его стороны никому не наносились. По показаниям участников конфликта, Иван Игнатьев пытался их разнять. Все участники конфликта между собой знакомы, так как учатся в одном учебном заведении», – полицейского чиновника ТАСС.

Как отметил Вакс, конфликт между четырьмя несовершеннолетними в возрасте 15-17 лет произошел 7 мая около 22.15 Мск возле Театра оперы и балета. С одной стороны был один несовершеннолетний, с другой – трое.

Замглавы республиканского ГУ МВД отметил, что сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы от сына главы Чувашии 1997 года рождения.

«Двое из участников конфликта получили незначительные телесные повреждения, в настоящее время проходят судебную медицинскую экспертизу. Результата ждем завтра. После этого будет приниматься процессуальное решение», – сказал Леонид Вакс.

Также он добавил, что сын главы республики якобы предпринял меры «по предотвращению нарушения общественного порядка».

Напомним, 10 мая пресс-секретарь главы Чувашии Светлана Каликова подтвердила, что сын главы республики Михаила Игнатьева участвовал в драке с несколькими подростками в Чебоксарах.