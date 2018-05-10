Сыновья главы Чувашии и российского сенатора подрались с тремя школьниками

В Чувашии 20-летний сын главы республики Михаила Игнатьева и 17-летний сын сенатора от региона Вадима Николаева подрались с тремя 15-летними подростками из-за спора о статусности родителей.

Спор начался в центре города, после того как к сыновьям чиновников подошли трое школьников и начали спорить о статусности отцов, сообщает telegram-канал Mash.

Факт драки никто из ребят не отрицает. У всех участников зафиксировали травмы, полиция начала проверку.

Уже на следующий день после инцидента к подросткам пришли полицейские и отвезли их в участок, где, по словам отца одного из подростков, их ждал сенатор Николаев.

«Депутат (сенатор Николаев) сказал, что договорится с прокуратурой и СК. И не дай бог кому из нас обращаться туда же», – цитирует «Правда ПФО» одного из пострадавших.

По словам родителей, на них оказывалось давление, их якобы убеждали представить историю не такой, какой она была на самом деле, и сказать, что именно их дети спровоцировали конфликт. Семья одного из подростков даже покинула город на время, опасаясь преследований.

Сенатор Николаев в свою очередь признался, что он в курсе драки с участием сына. «Я был в Москве, мне позвонил сын, рассказал. Получился конфликт, трое подошли, отозвали, то-то и то-то, разговор был в группировке, я ничего не знаю», – рассказал он.

Глава региона ситуацию никак не комментировал. В результате обе стороны конфликта написали заявления в полицию.