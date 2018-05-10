Подтверждено участие сына главы Чувашии в драке со школьниками

Пресс-секретарь главы Чувашии Светлана Каликова подтвердила, что сын президента республики Михаила Игнатьева участвовал в драке с несколькими подростками в Чебоксарах.

«Действительно, эта неприятная история произошла. Но говорить, кто виноват, пока рано. Правоохранительные органы разбираются. И когда будут сделаны выводы, тогда и можно будет что-то комментировать», – ответила Каликова на вопрос, принимал ли Иван Игнатьев участие в драке, передает РИА «Новости».

В МВД по Чувашской Республике сообщили, что вечером 7 мая около 21.30 в отдел полиции № 4 по городу Чебоксары поступила информация о потасовке между несколькими юношами. Очевидцы, которые не смогли успокоить участников, обратились в полицию, после чего молодых людей привезли в отделение полиции.

«Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее никто из доставленных в полицию на учете в органах внутренних дел не состоял. Сейчас проводится проверка, опрашиваются участники драки, собирается материал», – рассказали в отделении информации и общественных связей республиканского МВД.

Ранее сообщалось, что в Чувашии 20-летний сын главы республики Михаила Игнатьева и 17-летний сын сенатора от региона Вадима Николаева подрались с тремя 15-летними подростками из-за спора о статусности родителей.

До этого чувашские СМИ писали, что, по версии потерпевших, конфликт произошел в понедельник вечером в сквере перед зданием «Чувашгражданпроекта» у остановки «Театр оперы и балета», где расположены несколько дорогих ресторанов.

Обе стороны конфликта написали заявления в полицию, а родственники школьников пожаловались на давление со стороны властей. Глава Чувашии ситуацию пока никак не прокомментировал.