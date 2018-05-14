Назарбаев пожелал Путину «вытерпеть все»

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал его переизбрание историческим событием и пожелал успехов российскому лидеру в работе в сложных условиях.

«18 марта произошло историческое событие. Вы с огромным триумфом завоевали доверие российского народа. Это доверие россиян в этих сложных условиях очень многого стоит», – приводит слова Назарбаева РИА «Новости».

Назарбаев подчеркнул, что россияне выразили доверие курсу, который проводит в сложнейших условиях Путин.

«Дай бог вам крепкого здоровья, вытерпеть все и вывести Россию на большой светлый путь», – пожелал Назарбаев.

Он добавил, что Казахстан очень этого хочет, тем более что у стран «самые примерные отношения и близкие связи».

Назарбаев пожелал успехов будущим членам российского правительства.

Встреча двух лидеров проходила в неформальном формате. Путин, открывая встречу, заметил, что разговор с Назарбаевым он начал еще в воскресенье вечером.

«Казахстан – не только наш стратегический союзник и один из самых ближайших партнеров, но и отношения между нашими странами развиваются успешно и последовательно», – заметил Путин. Он указал, в частности, на хороший результат в товарообороте, который показал рост в 30,5%.

По словам российского лидера, Россия остается и ключевым торговым партнером, и важнейшим инвестором в казахстанскую экономику.

Назарбаев в свою очередь заверил Путина, что «Казахстан всегда рядом, всегда вместе будем работать и двигаться вперед по всем направлениям».

Он отметил Россия и Казахстан союзники, «близкие государства», и они не позволят «раздувать из мухи слона, если возникают какие-то вопросы».

Отметим, что Назарбаев одним из первых поздравил Путина с победой на выборах президента России.