Европейский инвестбанк начал выделять кредиты Узбекистану

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен предоставить Узбекистану первые кредиты на общую сумму около 500 миллионов долларов, сообщают местные СМИ.

«Европейский инвестиционный банк готов начать свою деятельность (в Узбекистане – прим. ВЗГЛЯД)... объем финансирования составит порядка 500 млн долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой телеканал «Узбекистан 24» слова на вице-президента ЕИБ Васила Худака.

По данным телеканала, ЕИБ собирается выделить рамочные кредиты на проекты по управлению водными ресурсами, теплоснабжением, а также проекты в области энергоэффективности и аграрного сектора.